Nature: лекарства с левозакрученными молекулами в составе работают лучше

Ученые из Бристольского университета разработали способ «переворачивать» молекулы, изменяя их пространственную структуру. Это может радикально упростить синтез соединений, которые используются в лекарствах, включая препараты от рака груди.Ключ к технологии — возможность менять хиральность молекул: превращать правовращающие формы в левовращающие и наоборот. По словам руководителя исследования, профессора Вариндера Аггарвала, это позволяет создавать безопасные аналоги таких препаратов, как тамоксифен. Это лекарство применяют при раке молочной железы.По словам ученых, особый интерес представляют тетразамещенные алкены — сложные молекулы с четырьмя разными заместителями у двойной связи углерода. Они важны для фармацевтики, но их синтез традиционно считается сложной задачей.Сначала исследователи пытались использовать борорганические эфиры, но соединения оказались нестабильными. Прорыв произошел после замены их на боргидриды — с ними молекулы начали «перекручиваться» как нужно.«Это как собирать молекулы из деталей Lego — можно свободно менять структуру», — объясняет Аггарвал.Компьютерное моделирование, проведенное в Университете Колорадо, подтвердило: геометрию алкена действительно можно изменить мгновенно, просто добавив реагент.«Такого раньше никто не видел», — признает соавтор исследования Роберт Патон.Метод уже опробован на молекулах тамоксифена и ?-бисаболена — компонента эфирных масел. Теперь ученые рассчитывают использовать его и в других областях — от разработки новых препаратов до создания материалов с заданными свойствами.

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