Специалист связал истончение бровей с проблемами функций щитовидной железы

Истончение или исчезновение волосков во внешней трети бровей (так называемый симптом Герта-Гертвига) чаще всего связано не с заболеваниями печени, как многие считают, а с патологиями щитовидной железы, в первую очередь с гипотиреозом. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета по активной продолжительной жизни, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, основатель благотворительного фонда «Герои» Кирилл Маслиев.Как пояснил эксперт, это классический, давно описанный симптом недостаточной функции щитовидной железы. При дефиците гормонов нарушается питание и рост волос — они становятся ломкими, редкими, замедляется их рост не только на голове, но и в области бровей.Маслиев опроверг распространенное мнение о прямой связи между локализованным выпадением бровей и циррозом печени. Хотя при далеко зашедших стадиях печеночной недостаточности возможны общие дистрофические изменения, включая нарушение белкового обмена, дефицит микроэлементов и общее выпадение волос, это касается всего волосяного покрова и обычно сопровождается другими, более заметными симптомами: желтухой, асцитом, сосудистыми «звездочками», изменением сознания.«Кроме гипотиреоза, такой симптом может наблюдаться при атопическом дерматите и экземе, особенно при хроническом течении с постоянным трением и расчесыванием; очаговой алопеции — это аутоиммунное заболевание, при котором возможно избирательное выпадение волос в разных зонах; Лепре (болезни Гансена), редкой инфекционной болезни, которая в наше время практически не встречается в развитых странах. Теоретически это также может быть при анорексии, дефиците железа, цинка, биотина», — уточнил Маслиев.В некоторых случаях, как отмечает эксперт, истончение внешней трети бровей не указывает ни на какое заболевание. Это может быть индивидуальной особенностью роста волос, особенно с возрастом. У женщин в менопаузе и у мужчин после 50 лет естественное истончение волос в области бровей — распространенное явление, обусловленное гормональной перестройкой.Кроме того, на состояние бровей могут влиять агрессивные косметические процедуры: частое выщипывание, татуаж, пилинги или аллергия на краску.«Если вы заметили истончение бровей, особенно с другими симптомами: сухостью кожи, отеками, сонливостью, набором веса, имеет смысл проверить уровень тиреотропного гормона (ТТГ), Т3, Т4 и исключить гипотиреоз. Но бояться сразу цирроза печени не стоит, этот диагноз требует совершенно других оснований», — заключил специалист.24 июля врач-эндокринолог Елена Федорова рассказала «Известиям», что гипогликемия — состояние, вызванное резким снижением уровня глюкозы в крови — может проявляться различными симптомами во время сна, которые важно вовремя распознать. По ее словам, ночная гипогликемия сопровождается не только повышенной потливостью, но и другими тревожными признаками: беспричинным чувством паники, дрожью в теле, учащенным сердцебиением, сильным голодом, головокружением и общей слабостью.

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