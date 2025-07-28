Специалист связал истончение бровей с проблемами функций щитовидной железы
Как пояснил эксперт, это классический, давно описанный симптом недостаточной функции щитовидной железы. При дефиците гормонов нарушается питание и рост волос — они становятся ломкими, редкими, замедляется их рост не только на голове, но и в области бровей.
Маслиев опроверг распространенное мнение о прямой связи между локализованным выпадением бровей и циррозом печени. Хотя при далеко зашедших стадиях печеночной недостаточности возможны общие дистрофические изменения, включая нарушение белкового обмена, дефицит микроэлементов и общее выпадение волос, это касается всего волосяного покрова и обычно сопровождается другими, более заметными симптомами: желтухой, асцитом, сосудистыми «звездочками», изменением сознания.
«Кроме гипотиреоза, такой симптом может наблюдаться при атопическом дерматите и экземе, особенно при хроническом течении с постоянным трением и расчесыванием; очаговой алопеции — это аутоиммунное заболевание, при котором возможно избирательное выпадение волос в разных зонах; Лепре (болезни Гансена), редкой инфекционной болезни, которая в наше время практически не встречается в развитых странах. Теоретически это также может быть при анорексии, дефиците железа, цинка, биотина», — уточнил Маслиев.
В некоторых случаях, как отмечает эксперт, истончение внешней трети бровей не указывает ни на какое заболевание. Это может быть индивидуальной особенностью роста волос, особенно с возрастом. У женщин в менопаузе и у мужчин после 50 лет естественное истончение волос в области бровей — распространенное явление, обусловленное гормональной перестройкой.
Кроме того, на состояние бровей могут влиять агрессивные косметические процедуры: частое выщипывание, татуаж, пилинги или аллергия на краску.
«Если вы заметили истончение бровей, особенно с другими симптомами: сухостью кожи, отеками, сонливостью, набором веса, имеет смысл проверить уровень тиреотропного гормона (ТТГ), Т3, Т4 и исключить гипотиреоз. Но бояться сразу цирроза печени не стоит, этот диагноз требует совершенно других оснований», — заключил специалист.
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