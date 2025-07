Терапевт рассказала о профилактике вирусных гепатитов

Гепатит — это воспалительное заболевание печени, которое может развиться под действием различных факторов, включая вирусы, аутоиммунные процессы, метаболические нарушения, а также токсины, которые содержатся, например, в алкоголе. Как они передаются, какими симптомами сопровождаются и что нужно делать для профилактики, рассказала врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Светлана Немова.Существует пять основных типов вирусного гепатита – A, B, C, D и E. Гепатиты A и E передаются фекально-оральным путем — через загрязненную воду, пищу и предметы обихода, например, инфицированную посуду или игрушки. Гепатиты B, C и D передаются парентеральным путем: через кровь, незащищенные половые контакты, нестерильные инструменты, например, медицинские, а также от матери к ребенку во время родов.Симптомы вирусного гепатита зависят от типа вируса и стадии заболевания. Среди общих проявлений выделяют: желтушность кожных покровов, слизистых и склер глаз, болезненность в правом подреберье, обесцвеченный кал, темный цвет мочи, мышечные боли, повышение температуры тела до 39 градусов, общую слабость. Признаки схожи с проявлениями невирусных гепатитов.«У некоторых типов вирусных гепатитов, а также невирусных форм данного заболевания высокая вероятность хронизации воспалительного процесса. Без своевременного лечения это может приводить к серьезным осложнениям, например, циррозу печени — состоянию, при котором нормальная ткань органа замещается рубцовой, что приводит к нарушению функций, печеночной недостаточности, а также к развитию злокачественных образований печени», — подчеркнула врач.Существует специфическая и неспецифическая профилактика вирусных гепатитов. К специфической относится вакцинация — в настоящее время в России доступны вакцины от гепатита A и B. При этом прививка против гепатита В косвенно обеспечивает защиту и от гепатита D, так как этот вирус не способен существовать в клетках печени самостоятельно, без наличия вируса гепатита B. Прививки против гепатита C в данный момент пока нет, однако в данной области ведутся активные научные исследования.Вакцина против гепатита A не входит в обязательный перечень Национального календаря прививок, однако ее рекомендуется ставить людям, находящимся в группе повышенного риска заражения, среди них: туристы, которые едут в регионы с высокой распространенностью инфекции, например, в страны Азии и Африки; работники пищевой промышленности; медицинский персонал и пациенты с хроническими заболеваниями печени. Вакцинацию от гепатита А можно проводить начиная с первого года жизни ребенка.Прививка от гепатита B включена в Национальный календарь профилактических прививок. Ее проводят всем новорожденным в первые 24 часа жизни. Схема вакцинации включает внутримышечное введение 3 доз вакцин: первая в день рождения ребенка, вторая — через месяц, третья — через 6 месяцев после первой инъекции.«Если мать является носителем этого вируса, новорожденному вместе с первой дозой вакцины однократно вводят иммуноглобулин против гепатита B. Это готовый набор антител, который также обеспечивает защиту до формирования собственного иммунитета ребенка», — добавила эксперт.Иммунитет, сформированный после завершения полного курса вакцинации от гепатита В, сохраняется длительное время, и повторная прививка большинству людей обычно не требуется.

