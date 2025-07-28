Россиянам рассказали об опасности запивания алкоголя напитками
По словам врача, апельсиновый, грейпфрутовый и подобные им соки конкурируют с алкоголем за ферменты в печени. В результате этого, объяснил он, меньший объем этилового спирта не обезвредится и наступит еще больший токсический эффект.
«Сладкие напитки дополнительно нагружают поджелудочную железу, что может стимулировать развитие ее некроза. А любая вода с газом повышает всасывание этилового спирта в желудке, что станет причиной скорейшего отравления», — объяснил хирург.
Умнов добавил, что запивать алкоголь чаем или кофе — тоже не лучшая идея. Он объяснил это тем, что от таких напитков резко возрастает нагрузка на сердце и повышается риск развития аритмий.
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