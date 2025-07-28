Обнаружен инновационный способ значительно снизить риск деменции

В журнале npj Vaccines США и обнаружили любопытную закономерность: вакцина от опоясывающего лишая Shingrix и вакцина против респираторно?синцитиального вируса (RSV) Arexyv оказались связаны с более низким риском деменции по сравнению с привычной прививкой от гриппа.Обе вакцины содержат специальный усиливающий компонент, который помогает иммунной системе вырабатывать более сильный и долгосрочный ответ. Исследователи предполагают, что именно он запускает защитные процессы в организме, которые положительно сказываются на работе мозга.В течение 18 месяцев после прививки Shingrix риск деменции снижался на 18?процентов, а после прививки Arexyv — на 29 процентов. Те, кто получил обе прививки, показывали снижение риска до 37?процентов. При этом эффект проявлялся слишком быстро, чтобы объяснить его только защитой от самих вирусов, — значит, вакцины влияют на организм еще каким?то способом.Ученые отмечают, что эффект может быть связан с воздействием на иммунную систему мозга. Все больше исследований указывают, что нарушения когнитивных функций и память зависят не только от повреждений нейронов, но и от того, как работает иммунитет. Новые данные дают надежду, что некоторые вакцины могут не только защищать от инфекций, но и помогать сохранить ясный ум в пожилом возрасте.

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