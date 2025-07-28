Россиян предупредили о серьезной угрозе здоровью из-за выдавливания прыщей
Врач рассказал, что при выдавливании прыщей образуется раневой дефект, на который может сесть бактерия с грязных рук, одежды. По его словам, это может привести к нагноению окружающих тканей.
«Сам процесс выдавливания также опасен, так как часть гноя может прорвать капсулу и распространиться на окружающие ткани, что вызовет флегмону. А если гноеродные бактерии окажутся в кровотоке, то возможны гнойные отсевы, как метастазы, в других органах, тромбозы сосудов (особенно опасны тромбозы сосудов головы), сепсис и полиорганная недостаточность», — предупредил Умнов.
Хирург добавил, что особенно опасно выдавливание фурункула на лице, в зоне так называемого носогубного треугольника. Он объяснил, что это может привести к попаданию бактерий в сосуды, их тромбированию и распространению воспаления на соседние структуры. В свою очередь, это чревато флегмоной отделов головы и менингитом, заключил Умнов.
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