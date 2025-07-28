Россиян предупредили о серьезной угрозе здоровью из-за выдавливания прыщей

Выдавливание прыщей может быть очень опасно, предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.Врач рассказал, что при выдавливании прыщей образуется раневой дефект, на который может сесть бактерия с грязных рук, одежды. По его словам, это может привести к нагноению окружающих тканей.«Сам процесс выдавливания также опасен, так как часть гноя может прорвать капсулу и распространиться на окружающие ткани, что вызовет флегмону. А если гноеродные бактерии окажутся в кровотоке, то возможны гнойные отсевы, как метастазы, в других органах, тромбозы сосудов (особенно опасны тромбозы сосудов головы), сепсис и полиорганная недостаточность», — предупредил Умнов.Хирург добавил, что особенно опасно выдавливание фурункула на лице, в зоне так называемого носогубного треугольника. Он объяснил, что это может привести к попаданию бактерий в сосуды, их тромбированию и распространению воспаления на соседние структуры. В свою очередь, это чревато флегмоной отделов головы и менингитом, заключил Умнов.

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