Врач дала рекомендации по норме потребления яичного желтка в день

Часто люди, стремясь за получением полезных компонентов из своей еды, могут переедать некоторые продукты, например яйца. О том, сколько яиц в день можно съедать, рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.«Да, в яйцах есть холестерин, но там же есть лецитин и витамины А, D, Е. Вообще одного желтка в день более чем достаточно, но употреблять его лучше через день», — пояснила Дианова.По мнению врача, яичный желток является стимулятором работы желчного пузыря, что может вызвать желчегонный эффект, приводящий к различным неприятным последствиям. При этом людям с больной печенью яйца могут приносить пользу.

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