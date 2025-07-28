Врач дала рекомендации по норме потребления яичного желтка в день
«Да, в яйцах есть холестерин, но там же есть лецитин и витамины А, D, Е. Вообще одного желтка в день более чем достаточно, но употреблять его лучше через день», — пояснила Дианова.
По мнению врача, яичный желток является стимулятором работы желчного пузыря, что может вызвать желчегонный эффект, приводящий к различным неприятным последствиям. При этом людям с больной печенью яйца могут приносить пользу.
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