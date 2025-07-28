Врач дала рекомендации по быстрому лечению горла летом

Летом люди нередко сталкиваются с болью в горле по разным причинам, в основном от резкого перепада температур, к которым организм человека не привык. О том, как помочь себе и быстро избавиться от боли в горле, рассказала врач-оториноларинголог (лор) Полина Вашкевич.Врач отметила, что для лечения горла летом необходимо пить теплые чаи и морсы или есть подтаявшее мороженое.«Поможет облегчить состояние подтаявшее мороженое. Связано это с тем, что холод помогает временно снизить чувствительность нервных окончаний в горле, снижая тем самым боль и дискомфорт», — рассказала о пользе мороженого Вашкевич.Однако, про мнению лор-врача, при непроходящей боли людям стоит использовать спреи или пастилки для рассасывания, чтобы вылечить больное горло, а также сходить на прием к специалисту.

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