Опровергнут популярный миф о холодце
«Холодец не дает лечебного эффекта для суставов. Более того, среди некоторых групп людей рекомендуется ограничить потребление этого блюда», — пояснил Бурлаков.
Он привел слова ревматолога Елены Выставкиной, которая заявила, что холодец не стоит употреблять людям с повышенным уровнем мочевой кислоты. Также среди противопоказаний она выделила артрит. Кроме того, специалистка призвала отказаться от этого блюда тех, у кого есть камни в почках.
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