Врач предупредил об опасной причине мгновенной потери слуха

Некоторые звуки могут привести к острой акустической травме и, как следствие, мгновенной потере слуха. Об этом предупредил врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир БеликовПо словам Беликова, звуки высокой частоты более опасны для слуха, чем низкой. «Постоянное воздействие высокочастотного звука может привести не только к ухудшению слуха, но и вызывать головные боли, головокружение, усталость и проблемы со сном. Однократное воздействие очень громкого звука — например, взрыва или выстрела — может вызвать острую акустическую травму и мгновенную потерю слуха», — объяснил оториноларинголог.Врач также отметил, что для слуха опасно и длительное воздействие шума — к примеру, работа в шумном месте или на производстве, прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости. Это может стать причиной возникновения постоянной потери слуха из-за повреждения нервных клеток, уточнил специалист и подчеркнул, что потерю слуха, вызванную шумом, вылечить нельзя ни консервативным лечением, ни хирургическим путем.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки