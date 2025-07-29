Диетолог назвала самый безопасный для фигуры вид мороженого
Она подчеркнула, что мороженое должно быть питательным, но важно учитывать нюансы. В жару хочется охладиться и не навредить обмену веществ, особенно с точки зрения контроля веса.
Она напомнила, что мороженое — это десерт, а не замена полноценного приема пищи. Лучше выбирать фруктовые варианты, такие как сорбет: он может выступать легким перекусом и не сильно повлияет на общий калораж.
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