Эксперт предупредил о возможном развитии онкологии из-за пребывания на солнце
Он объяснил, что для людей с I фототипом кожи (кельтским) даже 5–7 минут на солнце могут представлять опасность. Большинство россиян с III и IV фототипом могут находиться на солнце 20–30 минут без вреда для здоровья. При этом пребывание на открытом солнце в пиковую жару опасно для всех и может привести как к солнечным ожогам, так и к развитию различных видов рака кожи.
«Есть три наиболее распространенных типа рака кожи, связанных с солнечным воздействием. Базальноклеточная карцинома обычно появляется на открытых участках тела — лице, шее или руках. Это новообразование растет медленно и редко метастазирует, но требует хирургического удаления. Плоскоклеточная карцинома более агрессивна и чаще дает метастазы», — объяснил специалист.
Самым опасным видом Маслиев назвал меланому, которая развивается из родинок под воздействием ультрафиолетовых лучей. Он рекомендовал немедленно обращаться к врачу при обнаружении родинок с неровными краями или резко изменивших цвет.
В качестве профилактики эксперт посоветовал использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 50 для I и II фототипов кожи и не менее 30 — для остальных. Защитный крем необходимо обновлять каждые два часа. Маслиев также рекомендовал по возможности избегать открытого солнца в опасные часы.
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