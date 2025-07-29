Эксперт предупредил о возможном развитии онкологии из-за пребывания на солнце

Безопасное время нахождения под прямыми солнечными лучами индивидуально и зависит от времени суток и типа кожи человека. Наиболее щадящим считается солнце до 10:00 утром и после 16:00 вечером. О рисках длительного пребывания на солнце рассказал кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета по активной продолжительной жизни, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, основатель благотворительного фонда «Герои» Кирилл Маслиев.Он объяснил, что для людей с I фототипом кожи (кельтским) даже 5–7 минут на солнце могут представлять опасность. Большинство россиян с III и IV фототипом могут находиться на солнце 20–30 минут без вреда для здоровья. При этом пребывание на открытом солнце в пиковую жару опасно для всех и может привести как к солнечным ожогам, так и к развитию различных видов рака кожи.«Есть три наиболее распространенных типа рака кожи, связанных с солнечным воздействием. Базальноклеточная карцинома обычно появляется на открытых участках тела — лице, шее или руках. Это новообразование растет медленно и редко метастазирует, но требует хирургического удаления. Плоскоклеточная карцинома более агрессивна и чаще дает метастазы», — объяснил специалист.Самым опасным видом Маслиев назвал меланому, которая развивается из родинок под воздействием ультрафиолетовых лучей. Он рекомендовал немедленно обращаться к врачу при обнаружении родинок с неровными краями или резко изменивших цвет.В качестве профилактики эксперт посоветовал использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 50 для I и II фототипов кожи и не менее 30 — для остальных. Защитный крем необходимо обновлять каждые два часа. Маслиев также рекомендовал по возможности избегать открытого солнца в опасные часы.

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