Арктические чаи?ки-переносчики: как птицы распространяют опасные бактерии по всему миру
Российские учёные совершили важное открытие, обнаружив у чаек-моевок в Арктике штаммы кишечной палочки, которые встречались только в отдалённых регионах планеты. Это подтверждает, что перелётные птицы являются естественными переносчиками потенциально опасных микроорганизмов, связывая локальные очаги инфекций в разных странах и даже на разных континентах.
Исследование, проведённое при поддержке Российского научного фонда, выявило у арктических птиц международные клоны бактерий, включая устойчивые к антибиотикам штаммы. Это создаёт новые вызовы для глобальной биобезопасности
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