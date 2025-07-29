Арктические чаи?ки-переносчики: как птицы распространяют опасные бактерии по всему миру

Российские исследователи сделали тревожное открытие: чайки-моевки в Арктике переносят штаммы кишечной палочки, идентичные тем, что встречаются за тысячи километров - в Северной Америке и других удаленных регионах. Это первое прямое доказательство того, что перелетные птицы создают глобальную сеть распространения потенциально опасных микроорганизмов.

Российские учёные совершили важное открытие, обнаружив у чаек-моевок в Арктике штаммы кишечной палочки, которые встречались только в отдалённых регионах планеты. Это подтверждает, что перелётные птицы являются естественными переносчиками потенциально опасных микроорганизмов, связывая локальные очаги инфекций в разных странах и даже на разных континентах.

Исследование, проведённое при поддержке Российского научного фонда, выявило у арктических птиц международные клоны бактерий, включая устойчивые к антибиотикам штаммы. Это создаёт новые вызовы для глобальной биобезопасности

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил gorizont в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь