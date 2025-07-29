Выявлен скрытый вред любви для здоровья

Даже легкие формы любовной зависимости могут негативно сказываться на когнитивных способностях, выяснили итальянские ученые. Исследование опубликовано в Behavioural Brain Research (BBR) и показывает, что такие отношения наносят вред не только психике, но и памяти.Участники с симптомами любовной зависимости чаще жаловались на забывчивость, ошибки в повседневных делах и трудности с концентрацией. Особенно выражены были эти жалобы у тех, кто страдал от тревоги и депрессии — именно они, как показал анализ, усиливают воздействие зависимости на мозг.Отдельный риск — социальные сети. Их чрезмерное использование, по мнению авторов, способствует формированию и укреплению зависимости, усиливая эмоциональную вовлеченность и искаженные ожидания от отношений.Исследователи призывают не воспринимать любовную зависимость как романтическую причуду. Это поведенческое расстройство, которое требует внимания специалистов, как и любая другая форма зависимости. Повышение информированности, считают они, поможет вовремя распознать проблему и обратиться за помощью.

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