Врач назвал способ определить риск развития деменции на раннем этапе

Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов рассказал, что риск развития лобно-височной деменции можно определить по генетическому анализу, но и он не является 100% гарантией.Невролог пояснил, что определить вероятность развития деменции можно только с помощью генетического анализа. Однако даже при наличии всех признаков, включая семейную предрасположенность и подтверждение по ДНК, заболевание может не развиться. По его словам, из-за сложности работы мозга точно предсказать развитие деменции затруднительно.Он также отметил, что первым признаком болезни обычно становится ухудшение памяти: сначала человек забывает простые вещи, затем — более сложные. В таких случаях, подчеркнул врач, необходима постоянная помощь, пишет RT.

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