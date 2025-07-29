Врач назвал способ определить риск развития деменции на раннем этапе
Невролог пояснил, что определить вероятность развития деменции можно только с помощью генетического анализа. Однако даже при наличии всех признаков, включая семейную предрасположенность и подтверждение по ДНК, заболевание может не развиться. По его словам, из-за сложности работы мозга точно предсказать развитие деменции затруднительно.
Он также отметил, что первым признаком болезни обычно становится ухудшение памяти: сначала человек забывает простые вещи, затем — более сложные. В таких случаях, подчеркнул врач, необходима постоянная помощь, пишет RT.
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