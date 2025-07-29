Россиян предупредили о риске передачи кариеса через поцелуй

Передача кариеса возможна через поцелуй и даже при использовании общих столовых приборов, предупредил россиян основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день» Залим Кудаев.Дело в том, что бактерии, вызывающие кариес, могут передаваться от человека к человеку через слюну, объяснил Кудаев.По словам эксперта, кариес — это распространенное заболевание зубов, которое может привести к разрушению зубной эмали и дентина. Оно вызывается бактериями, которые обитают в ротовой полости и производят кислоты, разрушающие зубную эмаль.«Исследование, опубликованное в журнале Caries Research, подтвердило, что бактерии, вызывающие кариес, могут передаваться между партнерами через поцелуи. Но это в большей степени касается недавно сложившихся пар. У длительно живущих вместе людей бактериальный состав слюны становится очень похожим, а обмен новыми штаммами бактерий — маловероятным», — поделился собеседник «Ленты.ру».Кудаев отметил, что передача кариеса через слюну наиболее вероятна от взрослого маленькому ребенку до трех лет, так как у детей еще не до конца сформирована иммунная система. Таким образом, самым вероятным источником заражения в раннем возрасте становится мама, не жалеющая поцелуев.Хорошая новость состоит в том, что развитие кариеса зависит от множества факторов, включая генетическую предрасположенность, состояние иммунной системы, качество гигиены полости рта и питание, добавил спикер. Даже если бактерии, вызывающие кариес, присутствуют в ротовой полости, это не гарантирует развитие заболевания, указал он.«Среди индивидуальных рисков заражения кариесом через поцелуй можно отметить такие факторы, как текущее наличие заболевания, зубные отложения, воспаление десен, сухость слизистой оболочки полости рта, иммунодефицитные состояния и, конечно, пренебрежение гигиеной полости рта», — заключил эксперт.

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