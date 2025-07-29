EI: проживание рядом с парками снижает риск СДВГ в ходе внутриутробного развития

Проживание рядом с зелеными насаждениями может снижать риск развития аутизма, СДВГ и других нарушений у детей еще на этапе внутриутробного развития. К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета (США).Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья более 1,8 миллиона матерей и детей из разных штатов. Также ученые оценили, как часто с природой контактировали женщины во время беременности и дети по мере взросления. Для этого они фиксировали уровень озеленения районов проживания испытуемых с помощью спутниковых снимков.Выяснилось, что у женщин, живших рядом с «зелеными зонами», риск рождения ребенка с интеллектуальными нарушениями был на 34% ниже, а с расстройствами аутистического спектра — на 17%. Также после рождения у таких детей на 19% реже возникали трудности с обучением и контролем внимания.«Мы обнаружили защитный эффект зеленых зон на разных этапах — до зачатия, во время беременности и в раннем детстве. Это указывает на участие разных биологических механизмов», — объяснила руководитель исследования Клео Папатеодору.Особенно сильная связь наблюдалась в городских районах и среди семей с чернокожими и латиноамериканскими детьми — в тех сообществах, где доступ к природе часто ограничен. Ученые считают, что расширение зеленых пространств в городах может стать важным шагом для снижения риска нейроразвития у детей.При этом авторы подчеркивают: результаты указывают лишь на корреляцию. Чтобы подтвердить причинно-следственную связь между озеленением городской среды и правильным развитием мозга, необходимы дополнительные исследования.

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