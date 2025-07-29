Врач призвал отказаться от использования ватных палочек для чистки ушей

Врач Тони Фармер заявил, что для чистки ушей лучше отказаться от использования ватных палочек.«Ватными палочками вы проталкиваете ушную серу внутрь, что чревато закупоркой слухового прохода, болью и даже разрывом барабанной перепонки», — предупредил Фармер.Врач Брюс Стюарт добавил, что сера является естественным защитником ушей. Если слуховые проходы чистить слишком часто, повышается риск сухости кожи ушей, раздражения и экземы. Специалист призвал отказаться от ватных палочек и использовать влажные салфетки для очистки только наружной поверхности ушей.

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