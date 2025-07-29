Врач призвал отказаться от использования ватных палочек для чистки ушей
«Ватными палочками вы проталкиваете ушную серу внутрь, что чревато закупоркой слухового прохода, болью и даже разрывом барабанной перепонки», — предупредил Фармер.
Врач Брюс Стюарт добавил, что сера является естественным защитником ушей. Если слуховые проходы чистить слишком часто, повышается риск сухости кожи ушей, раздражения и экземы. Специалист призвал отказаться от ватных палочек и использовать влажные салфетки для очистки только наружной поверхности ушей.
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