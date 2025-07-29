Невролог предупредила о возможной причине резкой головной боли
Она назвала основные причины такого кровоизлияния. Среди них — гипертонический криз с разрывом сосудов головного мозга, разрыв аневризмы, черепно-мозговая травма и воспалительные заболевания сосудов (васкулиты).
Особую опасность представляет игнорирование впервые возникшей сильной головной боли. Как пояснила невролог, это может привести к летальному исходу из-за отека головного мозга. Среди возможных осложнений — развитие хронического воспаления мозговых оболочек (арахноидита), которое проявляется постоянными головными болями.
«Также к последствиям относятся очаговые неврологические нарушения: проблемы с памятью и вниманием, речевые расстройства, слабость в конечностях, нарушения координации движений и походки», — добавила врач.
Чудинская подчеркнула, что при появлении описанных симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать тяжелых осложнений и сохранить качество жизни.
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