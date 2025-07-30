Пластиковые бутылки оказались вредны для половой системы

Диетолог Антон Поляков предупредил, что содержащиеся в пластике вещества негативно влияют на здоровье внутренних органов.По словам Полякова, на 99,9 процента пластиковые бутылки состоят из полиэтила — пластика, который имеет свойство стареть и выделять вредные фталаты. «Эти вещества являются эндокринными разрушителями, которые негативно влияют на функцию щитовидной железы, половой системы и так далее», — объяснил врач.Более того, оказалось, что при нагревании пластика выделение фталатов ускоряется в разы, добавил эксперт. Если воду в пластике хранят возле батареи или в хорошо отапливаемых помещениях или если вода стоит на полках напротив окон на солнечной стороне в магазине, то концентрация фталатов там повышается, предостерег Поляков. Он призвал выбирать напитки в стеклянной таре.

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