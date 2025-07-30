Опровергнут один из самых распространенных мифов об инфаркте
Как отметил Карризо, у человека с нормальным уровнем холестерина тоже может произойти инфаркт. Нельзя объяснить одним простым показателем сложные процессы в организме, подчеркнул он.
Существует большое количество факторов, увеличивающих риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе и инфаркта, продолжил медик. В качестве примера он привел инсулинорезистентность, уровень глюкозы в крови, высокое артериальное давление, малоподвижный образ жизни, ультраобработанные продукты в рационе и вялотекущее хроническое воспаление в организме.
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