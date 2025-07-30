Женщинам перечислили пять неожиданных плюсов менопаузы
«Больше никаких болей, ПМС, неожиданных сюрпризов и трат на гигиенические средства», — назвала первый плюс Илюхина. Если менопауза подтверждена врачом, то, по ее словам, можно забыть о таблетках, спиралях и других методах предохранения.
Также после стабилизации гормонального фона многие женщины отмечают прилив сил. Кроме того, прекращаются резкие перепады настроения, а эмоциональный фон становится стабильнее. В заключение Илюхина добавила, что после наступления менопаузы можно больше времени уделять себе, своим интересам и удовольствиям без оглядки на цикл.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий