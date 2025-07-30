Врач рассказала о вреде и пользе ледяных ванн

Ледяные ванны снова в тренде, но на самом деле метод известен со времен Древнего Египта и Гиппократа. Современные сторонники криотерапии утверждают, что она снимает мышечную боль, улучшает настроение и сон, стимулирует метаболизм и даже может помочь сбросить вес. Однако, как отмечает врач Джорджиан Нэнос, эффект напрямую зависит от цели процедуры и состояния здоровья.«Ледяная ванна или обливание холодной водой обычно подразумевает погружение в ледяную воду — либо в ванну, наполненную льдом, либо в естественно холодный водоем. Даже холодный душ может дать аналогичный эффект», — указано в публикации.Нэнос посоветовал соблюдать умеренность, особенно новичкам, — начинать с воды температурой от 10 до 15 градусов, находясь в ней всего 30 секунд, а затем постепенно увеличивать продолжительность до одной-двух минут. Через несколько недель в зависимости от самочувствия можно увеличить время до трех-пяти минут. Врач подчеркнула, что эффект, как правило, снижается после пяти-шести минут.«[Погружение в ледяную воду] может усугубить аритмию, поскольку на холоде усиливается оксидативный стресс и подавляется краткосрочная иммунная реакция, а это может вызвать одышку, гипервентиляцию и острую нагрузку на сердце», — предупредила специалист.По ее словам, в группе риска — пациенты с гипертонией, нарушениями ритма сердца и перенесенными инфарктами. При этом ученые отмечают и положительные эффекты: холод активирует симпатическую нервную систему, запускает выброс норадреналина и дофамина — гормонов «хорошего самочувствия», происходит сужение сосудов, а затем расширение, что может улучшать кровообращение.Согласно метаанализу 2025 года, в который вошли данные 11 исследований с участием более 3 тыс. человек, немедленного снижения стресса холодная вода не дает, но спустя 12 часов участники отмечали улучшение сна и общего самочувствия.Заместитель гендиректора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, член-корреспондент РАН Нана Погосова 10 июля рассказала «Известиям», что холодная вода вызывает резкое сужение сосудов, включая кожные капилляры, что фактически препятствует естественному охлаждению организма. Одновременно происходит централизация кровотока, приводящая к скачкам артериального давления и учащению сердечного ритма.

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