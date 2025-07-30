Названы топ-7 самых востребованных медицинских анализов у россиян

Самыми востребованными медицинскими анализами у россиян в первом полугодии 2025 года, помимо клинического анализа крови, стали АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза). Об этом сообщили в пресс-службе многопрофильного медицинского холдинга «СМ-Клиника».Так, согласно представленным данным, самым востребованным является развернутый клинический анализ крови — на него пришлось 6,4% от общего количества услуг, оказанных лабораторно-диагностическим центром «СМ-Клиника» в первом полугодии 2025 года.Как пояснила врач-терапевт, врач-кардиолог Ануш Аветисян, это фундаментальный скрининговый тест в лабораторной диагностике. Данный анализ позволяет выявлять анемию (снижение уровня гемоглобина), воспалительные процессы, инфекционные заболевания и гематологические патологии, осуществлять динамический мониторинг хронических состояний и служит базой для дифференциальной диагностики.Далее следуют АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза) — по 2,9% от общего количества анализов, выполненных лабораторией.«Эти ферменты являются чувствительными биомаркерами функции печени и служат индикаторами повреждения гепатоцитов (клеток печени) при различных заболеваниях, таких как гепатиты, цирроз или неалкогольная/алкогольная болезнь печени. Кроме того, повышение активности этих трансаминаз может быть связано с поражением сердечной мышцы, почек и скелетных мышц», — рассказала Аветисян.На четвертом и пятом местах по популярности анализ на креатинин и С-реактивный белок (СРБ) — на них пришлось 2,7% и 2,6%% от общего количества услуг соответственно.«С-реактивный белок (СРБ) — маркер системного воспаления, широко применяемый для диагностики и оценки активности воспалительных заболеваний, а также для прогнозирования риска сердечно-сосудистых патологий, включая инфаркт и инсульт. Креатинин служит надежным показателем функции почек, отражая их способность фильтровать и выводить продукты обмена веществ», — объяснила врач-кардиолог.На шестом месте общий анализ мочи (ОАМ, Urine test) с микроскопией осадка — 2,6%. По словам врача, этот анализ — важный диагностический инструмент, позволяющий выявить заболевания мочевыводящих путей, нарушения обмена веществ и системные патологии.На седьмом месте анализ на мочевину — 2% от общего количества услуг. Назначается для оценки работы почек и печени, а также для выявления белкового дисбаланса в организме. В частности, помогает выявить почечную недостаточность, оценить эффективность лечения заболеваний почек и печени, а также контролировать состояние пациентов, проходящих диализ или химиотерапию.Совокупно топ-7 анализов составляют 22% от общего объема услуг, оказанных лабораторно-диагностическим центром «СМ-Клиника», уточнили в пресс-службе холдинга.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки