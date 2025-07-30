Дерматолог рассказала о вреде солнца для людей с акне

Вопреки распространенному мнению, солнце и загар не помогают в лечении акне, это заблуждение. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Наталья Михайлова.Врачи регулярно сталкиваются с пациентами, которые уверены в чудодейственной силе солнца против акне. Солнечные лучи способны незначительно подавлять бактерии, что создает временное впечатление более чистой кожи. Однако это лишь иллюзия.«Дальнейшее пребывание на солнце вызывает утолщение рогового слоя кожи. А это как раз то, что способствует закупорке пор и ухудшению состояния кожи при акне», — рассказала врачСолнечный загар, даже в легкой форме, является воспалительной реакцией, которая может ухудшить состояние при кожных заболеваниях. После пребывания на солнце кожа может отреагировать усилением инфекционных процессов.«Иммунитет снижается, бактерии активизируются, и прыщей становится еще больше. Поэтому людям, у которых есть акне, особенно в воспалительной форме, загорать ни в коем случае нельзя», — добавила Михайлова.Эксперт также напомнила о правильной защите кожи и призвала верить только проверенным фактам.

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