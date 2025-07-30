Дерматолог рассказала о вреде солнца для людей с акне
Врачи регулярно сталкиваются с пациентами, которые уверены в чудодейственной силе солнца против акне. Солнечные лучи способны незначительно подавлять бактерии, что создает временное впечатление более чистой кожи. Однако это лишь иллюзия.
«Дальнейшее пребывание на солнце вызывает утолщение рогового слоя кожи. А это как раз то, что способствует закупорке пор и ухудшению состояния кожи при акне», — рассказала врач
Солнечный загар, даже в легкой форме, является воспалительной реакцией, которая может ухудшить состояние при кожных заболеваниях. После пребывания на солнце кожа может отреагировать усилением инфекционных процессов.
«Иммунитет снижается, бактерии активизируются, и прыщей становится еще больше. Поэтому людям, у которых есть акне, особенно в воспалительной форме, загорать ни в коем случае нельзя», — добавила Михайлова.
Эксперт также напомнила о правильной защите кожи и призвала верить только проверенным фактам.
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