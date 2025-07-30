Система ИИ выявила треть случаев развития рака груди, пропущенных медиками

Американские медики выяснили, что системы искусственного интеллекта, умеющие анализировать трехмерные снимки молочных желез, способны выявлять примерно треть неочевидных случаев развития рака, которые пропускаются медиками при ручном анализе этих томографических изображений."Мы были удивлены тем, что система ИИ смогла выявить и корректно определить границы трети опухолей, пропущенных врачами-радиологами при проведении скрининга. Это подчеркивает возможность использования искусственного интеллекта в качестве помощника и источника второго мнения при анализе снимков, получаемых при помощи рентгеновских аппаратов и систем томосинтеза", - заявила доцент Гарвардского университета (США) Маниша Баль, чьи слова приводит пресс-служба RSNA.Как объясняют медики, женщины во многих странах мира каждые несколько лет проходят рентгеновские или томографические исследования для диагностики и предупреждения развития рака груди. Во многих случаях этот скрининг позволяет выявить опухоль на первых стадиях развития и уничтожить ее с минимальным риском развития тяжелых последствий, однако иногда новообразования возникают и разрастаются в так называемый межинтервальный период между двумя сессиями маммографии.Такие опухоли отличаются высоким уровнем агрессивности, однако далеко не всегда врачам удается их выявить из-за того, что эти новообразования скрыты плотными тканями или имеют нетипичную форму и структуру, которую особенно сложно распознать на двумерных рентгеновских снимках. Ученые предположили, что эту проблему можно обойти при помощи системы ИИ, натренированной на трехмерных томографических изображениях обычных форм рака груди и опухолей, возникших в межинтервальный период.В общей сложности, ученые подготовили около 1,4 тыс. рентгеновских изображений опухолей, 224 из которых были пропущены медиками при проведении маммографии. Проведенные исследователями расчеты при помощи ИИ показали, что система машинного обучения смогла корректно распознать и определить точные границы 73 таких новообразований, 32% от их общей доли, что позволило бы спасти значительную часть пациенток от развития осложнений.Как отмечают медики, это говорит в пользу широкого применения систем ИИ при проведении интервальной маммографии и томографических исследований. Это одновременно позволит уменьшить частоту проведения таких обследований за счет повышения их надежности, а также позволит чаще спасать жизни женщин с самыми агрессивными формами рака груди, подытожили медики.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки