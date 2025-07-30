Ученые раскрыли гормональную причину синдрома раздраженного кишечника

Необъяснимые приступы диареи у миллионов людей могут быть связаны с гормоном INSL5, который резко активизируется при попадании желчных кислот в толстую кишку.Согласно статье, повышенный уровень INSL5 может объяснить до 40% случаев диарейного варианта синдрома раздраженного кишечника СРК-Д. Это состояние часто диагностируется ошибочно, в то время как реальной причиной может быть нарушенное всасывание желчных кислот.Как объясняют ученые, у здоровых людей желчные кислоты, выделяемые печенью для переваривания жиров, возвращаются в кровоток в нижнем отделе тонкого кишечника. Однако при нарушении этого механизма кислоты достигают толстой кишки и раздражают ее, вызывая бурную реакцию — в том числе активацию гормона INSL5, что, в свою очередь, запускает диарею.Ранее исследования на мышах уже указывали на роль INSL5, но подтвердить это у людей мешало отсутствие методик. Новая разработка позволила точно измерять концентрацию гормона в крови. Используя эти технологии, команда Кембриджа выявила прямую связь между уровнем INSL5 и выраженностью симптомов — как у добровольцев, так и у пациентов с установленным диагнозом.Особенно показателен оказался анализ данных, полученных в ходе эксперимента с клизмами на основе желчных кислот: у участников, у которых после процедуры резко повышался INSL5, также наблюдалась более острая диарея. Это подтвердило ключевую роль гормона в патогенезе заболевания.Авторы также протестировали эффект препарата ондансетрон, известного как блокатор INSL5 у мышей. У 40% пациентов с СРК-Д, которым давали это средство, наблюдался положительный ответ на лечение, несмотря на то что у них не было подтвержденного нарушения всасывания желчи. Это открывает перспективу для его применения в терапии.«Когда вы обращаетесь к врачу с хронической диареей, скорее всего, он проведет тест на пищевую непереносимость, исключит инфекцию или посмотрит на признаки воспаления. Микробиом интересен для исследователей, но гормоны кишечника до сих пор остаются без внимания. Однако становится всё более очевидным, что гормоны кишечника играют важную роль в таких аспектах, как здоровье кишечника и контроль веса», — заявил доктор Кристофер Бэннон.Исследователи также поднимают важный физиологический вопрос — зачем организму гормон, вызывающий диарею. По мнению Бэннона, INSL5 — своего рода «сигнал опасности», активирующийся при попадании потенциально токсичных веществ в кишечник. Однако постоянная стимуляция приводит к нарушению нормального функционирования ЖКТ и тяжелым симптомам.

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