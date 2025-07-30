Россиян предупредили о вреде закусок из кабачков

Холодные закуски из кабачков вредны для людей с заболеваниями поджелудочной железы, печени, почек и кишечника, например, опасность может представлять кабачковая икра. Об этом рассказал доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.«У холодных закусок [из кабачков — прим. Ленты.ру] есть ограничения для тех, кто имеет заболевания поджелудочной железы, печени, почек, кишечника, а также страдает от гипертонии. Кабачковая икра может представлять опасность для таких людей из-за содержания масла, томатов, моркови, уксуса и повышенного содержания соли», — сказал Быстров.Салаты, в которые кладут сырые молодые кабачки, исключают при гастрите с повышенной кислотностью, так как в овоще содержатся эфирные масла, которые раздражают слизистую желудка и побуждают соляную кислоту интенсивнее выделяться, добавил он.«Также такие салаты не рекомендуется есть при заболеваниях почек из-за сильного мочегонного эффекта. Высокое содержание солей калия в кабачках может способствовать образованию камней в почках, поэтому при этой болезни кабачок отваривают, чтобы снизить содержание калия», — пояснил специалист.Он также рекомендовал тем, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом и почками употреблять сырые кабачки: ведь в этих овощах содержатся витамин С, витамин А, лютеин и зеаксантин, которые полезны для здоровья глаз и сердечно-сосудистой системы.

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