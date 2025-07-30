Психолог назвал способ получать удовольствие в отпуске
В беседе он отметил, что умение отдыхать зависит от личности и того, насколько ожидания совпадают с реальностью. По его словам, отпуск должен быть полным — без рабочих звонков и задач.
Эксперт подчеркнул, что отдых должен быть интересен самому человеку. Если, например, один хочет на дачу, а другой — в Сочи, но вынужден подстраиваться, полноценного восстановления не получится, отмечает 360.ru.
Он добавил, что отпуск должен соответствовать индивидуальным потребностям — только тогда он будет действительно эффективным и позволит отвлечься от работы и быта.
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