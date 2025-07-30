Психолог назвал способ получать удовольствие в отпуске

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, что лето — время отдыха, но порой оно приносит не только радость, но и грусть. Главное — помнить о себе, уметь расслабляться и наслаждаться каждым днем, чтобы сделать это время по-настоящему ярким.В беседе он отметил, что умение отдыхать зависит от личности и того, насколько ожидания совпадают с реальностью. По его словам, отпуск должен быть полным — без рабочих звонков и задач.Эксперт подчеркнул, что отдых должен быть интересен самому человеку. Если, например, один хочет на дачу, а другой — в Сочи, но вынужден подстраиваться, полноценного восстановления не получится, отмечает 360.ru.Он добавил, что отпуск должен соответствовать индивидуальным потребностям — только тогда он будет действительно эффективным и позволит отвлечься от работы и быта.

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