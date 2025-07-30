Раскрыты последствия употребления всего одного бокала вина в день
Врач предупредил россиян, что входящий в состав алкоголя этанол и его метаболиты — это канцерогены, провоцирующие рак печени, поджелудочной железы, желудка, кишечника, гортани и молочных желез. «Риск возрастает при употреблении спиртных напитков даже в малых дозах: например, всего один бокал вина в день увеличивает вероятность рака груди на 7-10 процентов», — утверждает он.
Одной из первых от алкоголя страдает поджелудочная железа, что грозит острым и хроническим панкреатитом и сахарным диабетом второго типа, отметил Тюрин. Также, по его словам, злоупотребление спиртными напитками разрушает печень.
Кроме того, как отметил нарколог, спиртные напитки повышают давление, вызывают аритмию и увеличивают риск инфарктов и инсультов, а также ухудшают работу иммунитета и разрушают мозг, вызывая депрессию, тревожность, алкогольный психоз и деменцию. «У 20 процентов пациентов с зависимостью развивается синдром Вернике-Корсакова — тяжелое поражение нервной системы с потерей памяти и нарушением координации», — добавил врач.
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