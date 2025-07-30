Врач рассказал об опасности насморка
Врач отметил, что игнорирование насморка может даже в течение двух часов привести к синуситу, гаймориту, фронтиту, этмоидиту и другим формам осложнений. Иногда насморк может быть проявлением аллергической реакции.
При этом, по мнению лора, цвет выделяемой слизи не играет особой роли при лечении насморка.
«В большинстве случаев цвет отделяемого не столь важен. Только появление прожилок крови или сгустков крови требует особого внимания и обращения к специалисту», — пояснил отоневролог.
Специалист рекомендовал обратиться к врачу за медицинской помощью, если насморк сопровождается ухудшением самочувствия, болью, кровянистыми выделениями или сильной заложенностью носа.
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