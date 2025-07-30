Врач рассказал об опасности насморка

Насморк в жизни человека обычно является одним из привычных симптомов какого-либо заболевания, и люди часто не задумываются, что невнимательность к лечению заложенности носа может привести к осложнениям. Об этом рассказал врача-оториноларинголог (лор), отоневролог объединенной больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ, эксперт телеканала «Доктор» Дмитрий Денисов.Врач отметил, что игнорирование насморка может даже в течение двух часов привести к синуситу, гаймориту, фронтиту, этмоидиту и другим формам осложнений. Иногда насморк может быть проявлением аллергической реакции.При этом, по мнению лора, цвет выделяемой слизи не играет особой роли при лечении насморка.«В большинстве случаев цвет отделяемого не столь важен. Только появление прожилок крови или сгустков крови требует особого внимания и обращения к специалисту», — пояснил отоневролог.Специалист рекомендовал обратиться к врачу за медицинской помощью, если насморк сопровождается ухудшением самочувствия, болью, кровянистыми выделениями или сильной заложенностью носа.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки