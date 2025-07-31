Доктор Мосли: простое занятие может снизить риск рака на треть

Привычка поддерживать определенный уровень физической активности может снизить риск развития рака на 38 процентов, утверждает известный британский медик, доктор Майкл Мосли.Врач написал для Daily Mail статью, в которой отметил, что многие раковые заболевания «помолодели». По словам доктора Мосли, рак обычно рассматривается как «возрастную» болезнь, однако новое исследование, проведенное Brigham and Women's Hospital в США, выявило резкий рост во всем мире рака молочной железы, толстой кишки, пищевода, почек, печени и поджелудочной железы в возрасте до 50 лет.ЗОЖбританский дипломированный врач и тележурналист, ведущий программ о здоровьеИсследователи считают, что недосыпание, все более малоподвижный образ жизни, употребление ультрапереработанных продуктов способствуют ожирению, которое является одной из ключевых причин этого всплеска, заявил медик.В свою очередь, сказал он, достаточно простым, но эффективным способом предотвратить рак является активная жизнь, в том числе гимнастика и занятия спортом.Доктор Мосли апеллировал к недавнему исследованию Бристольского университета, в котором приняли участие более 131 000 женщин.«Ученые установили, что выполнение той или иной формы активной деятельности три или более дней в неделю было связано с 38-процентным снижением риска развития рака молочной железы», - поделился врач.Специалист уточнил, что физическая активность, упражнения способствуют уменьшению хронического воспаления, укрепляют иммунную систему.«Исследование показало, что увеличение физической активности при ограничении времени сидения может серьезно снизить шансы на заболевание раком», - резюмировал эксперт.В свою очередь, Американское онкологическое общество (American Cancer Society) постулирует, что благодаря физическим нагрузкам снижается не только риск рака молочной железы. Регулярная физическая активность также ассоциируется с более низким риском развития нескольких видов рака, включая рак молочной железы, простаты, толстой кишки, эндометрия и, возможно, поджелудочной железы.

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