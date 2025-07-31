Раскрыта неочевидная причина хронического кашля
Хронический кашель — это кашель, который длится более восьми недель. Он является распространенной проблемой: в Великобритании, например, от него страдает каждый десятый взрослый. Часто причина неочевидна — не помогает ни лечение простуды, ни противоаллергические препараты.
В новом исследовании ученые объединили данные из пяти крупных биобанков — включая UK Biobank и Copenhagen Hospital Biobank — и проанализировали почти 30 000 случаев хронического кашля. Это первая в мире работа, в которой хронический кашель изучается как генетически обусловленное состояние.
Результаты показали: у людей с хроническим кашлем чаще встречаются вариации генов, участвующих в передаче нервных сигналов и в сенсорных путях, в том числе в обработке болевых импульсов. Это значит, что повышенная чувствительность кашлевого рефлекса может быть обусловлена именно нарушением в работе центральной и периферической нервной системы.
Кроме того, исследование выявило генетическое пересечение между хроническим кашлем и хронической болью. Это означает, что оба состояния могут иметь общий механизм — гиперреакцию нервной системы на обычные раздражители. Подобная находка открывает путь к разработке принципиально новых лекарств, направленных не на подавление симптома, а на модуляцию активности конкретных нейронных цепей.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий