Можно ли худеть постоянно

К доктору Мартину Скарру обратился с вопросом один из пациентов, мечтающих похудеть. Он слышал, что для этого необходимо снизить калорийность, но существует ли какой-то вес, после которого похудение остановится вне зависимости от количества потребляемых калорий.Калории - это мера энергии, которую мы получаем от разных продуктов питания. Каждый из них имеет свою собственную калорийность. Если мы получаем больше калорий, чем нужно, то излишки откладываются под кожу в виде жира. При употреблении меньшего количества калорий организм начинает использовать те самые жировые запасы в тканях и органах по всему телу. Именно в этом и состоит механизм действия любой диеты, которую, конечно, нужно сочетать с физическими нагрузками.Однако по мере снижения нашего веса уменьшается и потребность в калориях, поскольку организм привыкает к тому, что получает меньше пищи. Как итог, он выделяет меньше энергии, да и само пищеварение становится менее эффективным. Потеря веса также способна повлиять на микробиом- колонии микробов и бактерий, которые живут, в основном, в кишечнике. А это, в свою очередь, воздействует на скорость сжигания калорий.Следовательно, потребление меньшего чем нужно количества калорий в долгосрочной перспективе замедлит потерю веса. Правда, она не остановится полностью, и если вы всё равно употребляете меньше калорий, чем вам нужно, то продолжите худеть.

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