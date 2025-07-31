Эндокринолог Павлова объяснила пользу быстрой ходьбы для долголетия
Всего 15 минут быстрой ходьбы способны снизить вероятность ранней смерти на 20 процентов. По словам ученых, медленные прогулки, которые длятся на протяжении нескольких часов, способны снизить риск ранней смерти всего на 4%. Оптимальной же скоростью, утверждают авторы исследования, является 100-129 шагов в минуту (около 4,5-6 км/ч).
Эндокринолог Зухра Павлова отмечает, что подобное открытие значительно облегчает жизнь многих людей. Ведь теперь не придется выделять специальный отрезок времени для прогулок. Можно провести время с пользой во время похода в магазин или другие моменты повседневной жизни.
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