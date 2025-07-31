Врач-диетолог перечислил продукты, которые мешают похудеть

Для многих людей борьба с лишним весом превращается в бесконечную историю. И это не случайно. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, сбросу лишнего веса может мешать целый ряд продуктов, часто из которых даже входит в список диетических.Одним из ярких примеров является галетное печенье, которое на самом деле является довольно калорийным и жирным продуктом. То же самое касается и кисломолочных продуктов, таких как йогурт или творожки. В них содержится немалое количество сахара, из-за чего сбросить лишние килограммы становится практически невозможно.Кроме того, к числу совсем не диетических продуктов врач-диетолог относит колбасы, сосиски и паштеты. А подсолнечное масло, при одинаковой калорийности с оливковым, по словам специалиста, способствует тканевому воспалению.

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