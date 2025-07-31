Врач рассказала об опасности попадания воды в уши

Врач-отоларинголог Полина Вашкевич рассказала об опасности попадания воды в уши, а также дала советы, как этого избежать.Врач отметила, что летом ушные заболевания встречаются чаще — из-за воды, попадающей в уши во время купания. Врач объяснила, что влага создает благоприятную среду для бактерий, что может вызвать воспаление слухового прохода, сопровождающееся болью, зудом и снижением слуха. Также из-за воды может разбухать серная пробка и полностью перекрывать проход.По словам Вашкевич, дискомфорт не опасен, если нет серьезных патологий, но воду желательно удалять сразу — наклонив голову, покачав ею или осторожно подсушив ухо феном с расстояния не менее 30 см. В качестве профилактики она рекомендовала использовать беруши и шапочки для купания.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки