Диетолог назвал главное правило для снижения веса
Эксперт отметил, что при снижении веса важно пересматривать пищевые привычки, чтобы избежать как недоедания, так и переедания.
Он посоветовал за четыре часа до сна исключать углеводы и отдавать предпочтение белковой пище. По его словам, углеводы превращаются в глюкозу, которая в вечернее время не является приоритетным источником энергии, особенно когда в организме активен гормон роста — мощный жиросжигающий элемент.
Также он подчеркнул, что утро должно начинаться с углеводов и в обед их тоже исключать не стоит.
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