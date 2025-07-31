Врач назвал способ защититься от рака кишечника

Обильное потребление клетчатки снижает риск развития рака кишечника, считает хирург Хейни Юссеф. Простой способ защититься от смертельно опасной болезни он назвал Daily Mail.По словам врача, доказано, что люди, ежедневно потребляющие много клетчатки, реже болеют раком кишечника. Однако сегодня многим недостает клетчатки в рационе. «Большинство взрослых в Великобритании потребляют всего 18–20 граммов клетчатки в день при норме 30 граммов. Этот разрыв особенно тревожен, учитывая рост заболеваемости раком кишечника среди молодых людей», — отметил медик.Для профилактики опасной болезни он порекомендовал ежедневно есть овсянку, фрукты и овощи, орехи и семена. По мнению специалиста, клетчатку нужно воспринимать как универсальное средство поддержания здоровья — оно очищает кишечник, питает полезные бактерии и поддерживает здоровое пищеварение.

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