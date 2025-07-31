Врач назвал способ защититься от рака кишечника
По словам врача, доказано, что люди, ежедневно потребляющие много клетчатки, реже болеют раком кишечника. Однако сегодня многим недостает клетчатки в рационе. «Большинство взрослых в Великобритании потребляют всего 18–20 граммов клетчатки в день при норме 30 граммов. Этот разрыв особенно тревожен, учитывая рост заболеваемости раком кишечника среди молодых людей», — отметил медик.
Для профилактики опасной болезни он порекомендовал ежедневно есть овсянку, фрукты и овощи, орехи и семена. По мнению специалиста, клетчатку нужно воспринимать как универсальное средство поддержания здоровья — оно очищает кишечник, питает полезные бактерии и поддерживает здоровое пищеварение.
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