Острая пища может быть причиной учащенного сердцебиения

Острые специи, по-видимому, также могут нарушать сердечный ритм и вызывать учащенное сердцебиение. В новом клиническом случае впервые описан пароксизмальный эпизод наджелудочковой тахикардии, который, очевидно, развился после употребления очень острой пищи.В описании клинического случая, опубликованном в Eurasian Journal of Emergency Medicine, установлена связь между приемом капсаицина, придающего, например, чили остроту, и внезапным учащенным сердцебиением. Это поднимает вопрос о том, насколько острая пища может представлять опасность для здоровья сердца.Предыдущие исследования считали, что капсаицин полезен для здоровья сердца, поскольку он расширяет кровеносные сосуды и подавляет воспаление, среди прочего. Однако другие вещества, такие как кофеин или алкоголь, предположительно могут быть потенциальными триггерами тахикардии.Однако теперь двое турецких врачей описывают случай 48-летнего мужчины, которому пришлось несколько раз посещать отделение неотложной помощи вскоре после употребления острой пищи с учащенным сердцебиением, превышающим 200 ударов в минуту.Все распространённые провоцирующие факторы, такие как кофеин, алкоголь или стресс, были исключены, а комплексное кардиологическое обследование не выявило структурных заболеваний, сообщают эксперты. Примерно через 30 минут после употребления острой пищи у пациента развилось сильное сердцебиение, сопровождавшееся беспокойством и потливостью.На ЭКГ была выявлена наджелудочковая тахикардия с частотой сердечных сокращений 215 ударов в минуту, которую не удалось купировать так называемым вагальным манёвром. Приступ купировался только быстрым введением аденозина.Врачи добавляют, что эта картина повторялась и в последующих эпизодах, каждый раз после употребления особенно острых блюд, о чем свидетельствовал дневник питания.Хотя предыдущие исследования на животных уже указывали на то, что капсаицин может вызывать острые нарушения сердечного ритма, это первый случай, когда был задокументирован явный клинический случай.Капсаицин активирует рецептор TRPV1, стимулируя болевые волокна, которые, в свою очередь, модулируют артериальное давление и частоту сердечных сокращений через вегетативную нервную систему. Кроме того, капсаицин влияет на каналы TRPV4, обнаруженные в клетках сердечной мышцы, которые могут влиять на электрическое возбуждение.Кроме того, рефлекторная активация симпатической нервной системы может вызывать учащение сердечного ритма, продолжили врачи. Будущие исследования теперь выяснят, могут ли генетические варианты TRP-каналов повышать чувствительность отдельных людей к капсаицину, и какие конкретные механизмы вызывают тахикардию.Принимая во внимание результаты имеющихся на сегодняшний день исследований и текущий отчет о клиническом случае, можно предположить, что капсаицин может оказывать долгосрочное положительное воздействие на здоровье сердца, однако в краткосрочной перспективе он может повысить риск возникновения сердечной аритмии — по крайней мере, у восприимчивых лиц.Поэтому употребление острой пищи также следует учитывать при медицинском обследовании на предмет учащенного сердцебиения. Пациенты с диагностированной наджелудочковой тахикардией также могут вести пищевой дневник, чтобы выявить возможную связь с потребляемой пищей.Если после употребления острой пищи неоднократно возникают нарушения сердечного ритма, рекомендуется уменьшить уровень остроты или перейти на более мягкие варианты.Однако общее предостережение против перца чили и других продуктов, содержащих капсаицин, представляется неуместным. Большинству людей эти острые специи полезны для здоровья сердца, хотя индивидуальная реакция может различаться.

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