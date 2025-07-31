Nature: одна прививка при рождении может защитить детей от ВИЧ на долгие годы

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что однократная инъекция генной терапии при рождении может обеспечить многолетнюю защиту от ВИЧ, используя критический период на раннем этапе жизни, который может кардинально изменить борьбу с детскими инфекциями в регионах с высоким риском заражения.Это исследование является одним из первых, показывающих, что первые недели жизни, когда иммунная система по своей природе более толерантна, могут быть оптимальным периодом для проведения генной терапии, которая в противном случае была бы отвергнута в более старшем возрасте.«Почти 300 детей ежедневно заражаются ВИЧ», — сказал соавтор исследования Амир Ардешир из Национального центра исследований приматов в Тулейне, который проводил исследование совместно с коллегами из Калифорнийского национального центра исследований приматов. «Этот подход может помочь защитить новорождённых в районах высокого риска в самый уязвимый период их жизни».В ходе исследования нечеловекообразные приматы получили генную терапию, программирующую клетки на непрерывную выработку антител к ВИЧ. Время проведения оказалось критически важным для однократного лечения, обеспечивающего долгосрочную защиту.Те, кто получил лечение в течение первого месяца жизни, были защищены от инфекции как минимум на три года без необходимости в ревакцинации, что потенциально означает сохранение иммунитета до подросткового возраста у людей. Напротив, у тех, кто получил лечение в возрасте 8–12 недель, иммунная система была более развита, но менее толерантна, и не принимала лечение так же эффективно.«Это одноразовое лечение, которое подходит для критического периода, когда матери с ВИЧ в регионах с ограниченными ресурсами чаще всего обращаются к врачу», — сказал Ардешир. «Если лечение проводится непосредственно перед родами, иммунная система ребёнка примет его и посчитает частью себя».Более 100 000 детей ежегодно заражаются ВИЧ, в основном от матери к ребёнку после рождения при грудном вскармливании. Антиретровирусная терапия показала свою эффективность в подавлении вируса и ограничении передачи, однако приверженность лечению и доступность медицинской помощи снижаются после родов, особенно в регионах с ограниченным доступом к здравоохранению.Для проведения лечения исследователи использовали аденоассоциированный вирус (ААВ) – безвредный вирус, способный доставлять генетический код в клетки, подобно грузовому автомобилю. Вирус был отправлен в мышечные клетки, уникальные по своей долговечности, и передал им инструкции по производству нейтрализующих антител широкого спектра действия (bNAb), способных нейтрализовать несколько штаммов ВИЧ.Этот подход решил давнюю проблему с bNAb. Предыдущие исследования показали их эффективность в борьбе с ВИЧ, но требовали повторных вливаний, что было дорогостоящим и создавало логистические трудности в условиях ограниченных ресурсов.«Вместо этого мы превращаем эти мышечные клетки, которые живут долго, в микрофабрики, которые просто продолжают производить эти антитела», — сказал Ардешир.Новорожденные демонстрировали более высокую толерантность и экспрессировали высокий уровень bNAb, что успешно предотвращало инфицирование во время имитации грудного вскармливания и последующих контактов, имитирующих половой путь передачи. У младенцев более старшего возраста и подростков с большей вероятностью вырабатывались антитела к препарату, которые блокировали действие препарата.Исследователи также обнаружили, что воздействие антител на плод до рождения помогло более старшим младенцам позже принять генную терапию, избежав иммунного отторжения, которое часто происходит с возрастом.Тем не менее, Ардешир отметил, что однократная инъекция при рождении является более экономически эффективным и осуществимым решением, при этом уменьшая нагрузку на мать в связи с последующими визитами к врачу.Остаются вопросы о том, как эти результаты могут быть применимы к младенцам и детям, которые могут быть менее восприимчивы к терапии, основанной на AAV. В исследовании также использовался один штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), что не отражает всего многообразия штаммов ВИЧ.Однако в случае успеха это лечение может значительно снизить уровень передачи ВИЧ от матери ребенку в регионах высокого риска, таких как страны Африки к югу от Сахары, где регистрируется 90% случаев ВИЧ-инфекции у детей. Его также можно адаптировать для защиты от других инфекционных заболеваний, таких как малярия, которая непропорционально часто поражает маленьких детей в странах с низким уровнем дохода.«Ещё 10 лет назад ничего подобного было невозможно достичь», — сказал Ардешир. «Это был огромный результат, и теперь у нас есть всё необходимое, чтобы справиться с ВИЧ».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки