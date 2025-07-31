Nature: одна прививка при рождении может защитить детей от ВИЧ на долгие годы
Это исследование является одним из первых, показывающих, что первые недели жизни, когда иммунная система по своей природе более толерантна, могут быть оптимальным периодом для проведения генной терапии, которая в противном случае была бы отвергнута в более старшем возрасте.
«Почти 300 детей ежедневно заражаются ВИЧ», — сказал соавтор исследования Амир Ардешир из Национального центра исследований приматов в Тулейне, который проводил исследование совместно с коллегами из Калифорнийского национального центра исследований приматов. «Этот подход может помочь защитить новорождённых в районах высокого риска в самый уязвимый период их жизни».
В ходе исследования нечеловекообразные приматы получили генную терапию, программирующую клетки на непрерывную выработку антител к ВИЧ. Время проведения оказалось критически важным для однократного лечения, обеспечивающего долгосрочную защиту.
Те, кто получил лечение в течение первого месяца жизни, были защищены от инфекции как минимум на три года без необходимости в ревакцинации, что потенциально означает сохранение иммунитета до подросткового возраста у людей. Напротив, у тех, кто получил лечение в возрасте 8–12 недель, иммунная система была более развита, но менее толерантна, и не принимала лечение так же эффективно.
«Это одноразовое лечение, которое подходит для критического периода, когда матери с ВИЧ в регионах с ограниченными ресурсами чаще всего обращаются к врачу», — сказал Ардешир. «Если лечение проводится непосредственно перед родами, иммунная система ребёнка примет его и посчитает частью себя».
Более 100 000 детей ежегодно заражаются ВИЧ, в основном от матери к ребёнку после рождения при грудном вскармливании. Антиретровирусная терапия показала свою эффективность в подавлении вируса и ограничении передачи, однако приверженность лечению и доступность медицинской помощи снижаются после родов, особенно в регионах с ограниченным доступом к здравоохранению.
Для проведения лечения исследователи использовали аденоассоциированный вирус (ААВ) – безвредный вирус, способный доставлять генетический код в клетки, подобно грузовому автомобилю. Вирус был отправлен в мышечные клетки, уникальные по своей долговечности, и передал им инструкции по производству нейтрализующих антител широкого спектра действия (bNAb), способных нейтрализовать несколько штаммов ВИЧ.
Этот подход решил давнюю проблему с bNAb. Предыдущие исследования показали их эффективность в борьбе с ВИЧ, но требовали повторных вливаний, что было дорогостоящим и создавало логистические трудности в условиях ограниченных ресурсов.
«Вместо этого мы превращаем эти мышечные клетки, которые живут долго, в микрофабрики, которые просто продолжают производить эти антитела», — сказал Ардешир.
Новорожденные демонстрировали более высокую толерантность и экспрессировали высокий уровень bNAb, что успешно предотвращало инфицирование во время имитации грудного вскармливания и последующих контактов, имитирующих половой путь передачи. У младенцев более старшего возраста и подростков с большей вероятностью вырабатывались антитела к препарату, которые блокировали действие препарата.
Исследователи также обнаружили, что воздействие антител на плод до рождения помогло более старшим младенцам позже принять генную терапию, избежав иммунного отторжения, которое часто происходит с возрастом.
Тем не менее, Ардешир отметил, что однократная инъекция при рождении является более экономически эффективным и осуществимым решением, при этом уменьшая нагрузку на мать в связи с последующими визитами к врачу.
Остаются вопросы о том, как эти результаты могут быть применимы к младенцам и детям, которые могут быть менее восприимчивы к терапии, основанной на AAV. В исследовании также использовался один штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), что не отражает всего многообразия штаммов ВИЧ.
Однако в случае успеха это лечение может значительно снизить уровень передачи ВИЧ от матери ребенку в регионах высокого риска, таких как страны Африки к югу от Сахары, где регистрируется 90% случаев ВИЧ-инфекции у детей. Его также можно адаптировать для защиты от других инфекционных заболеваний, таких как малярия, которая непропорционально часто поражает маленьких детей в странах с низким уровнем дохода.
«Ещё 10 лет назад ничего подобного было невозможно достичь», — сказал Ардешир. «Это был огромный результат, и теперь у нас есть всё необходимое, чтобы справиться с ВИЧ».
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Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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