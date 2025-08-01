Стоматолог Кузина рассказала, как правильно выбрать жевательную резинку

Выбирать жевательную резинку надо обстоятельно, чтобы не нанести вред здоровью и не вызвать проблемы с ЖКТ. Об этом рассказала детский врач-стоматолог «СМ-Стоматология» Екатерина Кузина.Первым делом надо обратить внимание на состав жевательной резинки, а именно на наличие сахара, потому что именно он создает благоприятную среду, в которой размножаются бактерии, приводящие к разрушению эмали и развитию кариеса.«Оптимальный выбор — жвачки без сахара с добавлением ксилита. Это вещество помогает предотвратить повреждение эмали и развитие кариеса. В продаже также есть жевательные резинки с кальцием, они дополнительно укрепляют зубную ткань», — отметила стоматолог в беседе с РИАМО.Также надо помнить, что не желательно жевать жвачку очень долго и особенно натощак, так как происходит обильное выделение желудочного сока, из-за чего может раздражаться слизистая оболочка желудка.Кузина сообщила, что лучше всего жевать резинку максимум 10 минут и только после еды. Кроме того, по словам стоматолога, достаточно делать это один-два раза в день.Жвачка может помочь поддержать чистоту полости рта между приемами пищи. Но надо помнить, что она не является нормальной заменой гигиене. Лучше всего обратиться за консультацией к стоматологу, который расскажет о тонкостях ухода и сообщит, подходит ли данный способ как дополнительное средство по уходу за полостью рта.

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