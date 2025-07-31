Онколог назвала указывающие на опухоль мозга необычные запахи

Внезапное появление незнакомых, навязчивых или неприятных запахов, которых раньше не было, может сигнализировать о возможных проблемах со здоровьем, включая опухоль головного мозга. Об этом рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.Это явление возникает из-за нарушения обработки информации в обонятельных центрах, расположенных в лобных долях мозга. Увеличивающееся новообразование может сдавливать нервные клетки, отвечающие за восприятие запахов, что приводит к их искажению.При этом специалист подчеркивает, что ощущение необычного запаха не всегда свидетельствует об онкологическом заболевании. Этот симптом может быть одним из многих при развитии опухоли и не всегда появляется в числе первых признаков болезни.«Если же необычный запах чувствуют не только сам человек, но и окружающие, это может быть связано с визуально определяемым образованием, в котором есть участок разрушения тканей с формированием открытой раны. В таких случаях запах бывает резким, неприятным и ощутимым для всех», — отметила врач.По ее словам, при новообразованиях головного мозга могут возникать и другие симптомы: головные боли, судороги, потеря сознания, повышенная утомляемость и слабость. Однако она отметила, что опухоль является редкой причиной странных запахов.Чаще подобные симптомы связаны с другими заболеваниями, такими как синусит (воспаление пазух носа), аллергический ринит, или являются побочным эффектом приема некоторых лекарственных препаратов. Особое внимание следует обратить на этот симптом, если он сохраняется длительное время (более месяца) и не исчезает после устранения возможных причин или назначенного лечения.Для выяснения причин любых настораживающих симптомов врач рекомендует обратиться к терапевту, который проведет осмотр, опрос и при необходимости назначит лабораторные и инструментальные исследования.

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