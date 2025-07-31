Россиян предупредили о риске 11 болезней из-за одной сосиски
Как отметила Чайковская, употребление одной сосиски в день увеличивает риск рака кишечника и легких, гипертонии, воспаления в сосудах, атеросклероза, ишемической болезни сердца, деменции, сахарного диабета, ожирения, болезней почек и неврологических расстройств.
По словам врача, в сосисках содержится только 15-20 процентов мяса, а остальное — субпродукты, соя и различные химикаты. То же относится к большинству вареных колбасных изделий. В заключение Чайковская призвала выбирать настоящее мясо, в том числе хорошей альтернативой сосискам и колбасе может быть запеченная курица.
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