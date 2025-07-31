Врач объяснил влияние жары на качество сна

Для нормального чередования фаз сна организму необходима стабильная температура тела, которая естественным образом снижается при засыпании. Почему в жаркую погоду ухудшается качество сна и как можно решить эту проблему, рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.«Когда температура в спальне превышает +24…+26 градусов, процесс охлаждения организма нарушается. Это приводит к трудностям с засыпанием, сокращению времени глубоких фаз сна, отвечающих за восстановление организма, и уменьшению продолжительности фазы быстрого сна (REM), важной для памяти и эмоционального баланса. В результате даже после восьмичасового сна человек может чувствовать себя разбитым», — отметил он.Новиков объяснил, какие физиологические процессы нарушаются из-за жары: активизируется симпатическая нервная система, повышается уровень стрессовых гормонов, ухудшается терморегуляция, снижается выработка мелатонина и происходит обезвоживание организма. Кратковременно это проявляется плохим самочувствием, а при регулярном недосыпании может привести к хронической усталости, снижению иммунитета, сердечно-сосудистым проблемам и нарушению обмена веществ.Чтобы улучшить качество сна в жаркую погоду, врач порекомендовал поддерживать температуру в спальне +18…+22 градуса, проветривать комнату утром и вечером, принимать теплый душ перед сном, использовать постельное белье и одежду из натуральных дышащих тканей, пить достаточное количество воды в течение дня и избегать тяжелой пищи перед сном.«Сон — это не просто отдых, а важный процесс восстановления организма. Даже небольшие изменения в условиях сна могут значительно улучшить самочувствие», — подчеркнул Новиков.Врач рекомендует не игнорировать проблемы со сном в жару, а принимать меры для создания комфортных условий.

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