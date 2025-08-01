Названы две главные причины развода после многих лет брака

Эксперт по отношениям Миг Беннетт назвала две главные причины, по которым распадаются крепкие семьи.

Беннетт уверена, что пары, которые много лет прожили в браке, не разводятся спонтанно. Обычно предпосылки к этому решению накапливались годами. Самым разрушительным фактором Беннет считает пренебрежение отношениями. По ее мнению, все начинается с какой-нибудь стрессовой ситуации. «Партнеры перестают общаться, постепенно их отношения теряют значимость и становятся менее важными, чем собака и спортзал», — отметила Беннетт.

Фактором, который окончательно ставит точку в браке, эксперт назвала нежелание партнеров слушать друг друга. По ее словам, в таких парах мужчины и женщины жестко доказывают свою точку зрения, критикуют и становятся одержимы идеей доказать свою правоту. «В таких случаях, я обычно говорю, что придется выбирать: либо вы правы, либо вы в браке», — заключила Беннетт.

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