Врач рассказал о скрытом влиянии болезней сердца на другие органы
Умнов рассказал, что нарушение работы проводящей системы может привести к образованию тромбов в полости сердца, которые в дальнейшем способны оторваться и закупорить просвет артерии. Это, по его словам, может стать причиной инфаркта любого органа, например, головного мозга по ишемическому типу или тромбоза верхней брыжеечной артерии, питающей весь тонкий кишечник.
«Другие патологии сердца могут приводить к повышению давления, что пагубно сказывается на всем сосудистом дереве, особенно на работе клубочкового аппарата почек. В этом случае происходит спазм сосудов, который приводит к уменьшению выработки мочи, а также дополнительно повышает артериальное давление, что может стать причиной гипертонического криза», — объяснил хирург.
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