Манго и другие самые полезные для здоровья косточковые фрукты
Манго. Особенно много в нём витамина С, который важен для иммунитета и здоровья кожи. Также манго - источник фолиевой кислоты, витаминов А и Е.
Персики. Это хороший источник клетчатки и антиоксидантов. Можете попробовать обжарить персики на гриле.
Сливы. Исследования показывают, что эти фрукты обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Также регулярное употребление слив делает кости крепкими.
Личи. Этот небольшой фрукт содержит калий, витамин С, полифенолы, флавоноиды.
Вишня. Она богата антиоксидантами и минералами, поддерживающими иммунную функцию, регуляцию артериального давления и здоровье мышц.
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