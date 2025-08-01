Сок, который может на 30% уменьшить толщину бляшек в артериях

Скопление бляшек и увеличение их толщины в артериях чревато развитием опасных осложнений, включая ишемическую болезнь сердца и инсульт, – противостоять этому помогает питье гранатового сока.Появление бляшек в кровеносных артериях связано с высоким уровнем холестерина, в особенности, так называемого «плохого» холестерина ЛПНП, который непосредственно способствует тому, что сосудистые стенки покрываются специфическим налетом. Это является основным фактором риска атеросклероза – патологического состояния, при котором артерии забиваются скоплениями жировых веществ, называемых бляшками или атеромами.Такие бляшки, скапливающиеся на внутренних стенках артерий, состоят из различных веществ, циркулирующих в крови (они включают кальций, холестерин, клеточные отходы, другие компоненты). В ответ на образование бляшек клетки организма выделяют вещества, которые могут ухудшать состояние закупоренных артерий, повышая вероятность возникновения связанных с этим заболеваний.В то же время исследователи, изучающие влияние гранатового сока на липидный профиль, сделали многообещающие выводы о его способности снижать уровень холестерина, – об этом проинформировал журнал Clinical Nutrition.В частности, ученые наблюдали заметное уменьшение толщины артериального налета и бляшек у пациентов, употребляющих гранат. Результаты показали, что у людей, пьющих гранатовый сок, толщина сонной артерии уменьшилась на 30 процентов, чего не произошло с теми, кто употреблял напиток плацебо, – сообщил источник.Также было зафиксировано, что показали, что после одного года употребления гранатового сока систолическое кровяное давление пациентов снизилось на 12 процентов.Научные специалисты полагают, что ответственными за эти эффекты являются содержащиеся в гранате полифенолы – вещества, которые являются его основным источником антиоксидантной активности. Под их влияние улучшается функция внутренней оболочки сердца и кровеносных сосудов, постулировали исследователи.Эксперты подчеркивают: чтобы предотвратить накопление холестерина, необходимо сократить потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, есть больше овощей и фруктов, содержащих растворимую клетчатку. Она превращается в кишечнике в густой гель, что замедляет пищеварение и удерживает жиры, предотвращая их всасывание. Растительные стеролы и станолы, которых много в орехах, семечках и растительных маслах, также могут ограничивать количество холестерина, усваиваемого организмом.

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