Названы продукты с высоким содержанием белка
Белком богаты такие продукты, как, например, креветки. На 100 г продукта приходится 106 ккал, из них 1,7 г жира, 1 г углеводов, 148 мг натрия и 20 г белка. Еще один полезный продукт - консервированный тунец в собственном соку. На 60 г продукта приходится 270 ккал, 0,5 г жира, 230 мг натрия и 14 г белка.
Кроме того, много белка содержится в кешью, грецких орехах, арахисе и кунжуте - стоит употреблять не более 30 г в день. Пользу приносят и тыквенные семечки, в которых также содержится магний. Еще один хороший вариант - льняные семечки, помогающие снизить кровяное давление. Много белка есть и адыгейском сыре (19 г на 100 г продукта).
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий