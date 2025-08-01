Названы продукты с высоким содержанием белка

Белок - один из основных макроэлементов, которые требуются для правильного функционирования организма. Он поддерживает мышечную ткань, кожу, внутренние органы, гормональный баланс, производство ферментов, работу центральной нервной системы.Белком богаты такие продукты, как, например, креветки. На 100 г продукта приходится 106 ккал, из них 1,7 г жира, 1 г углеводов, 148 мг натрия и 20 г белка. Еще один полезный продукт - консервированный тунец в собственном соку. На 60 г продукта приходится 270 ккал, 0,5 г жира, 230 мг натрия и 14 г белка.Кроме того, много белка содержится в кешью, грецких орехах, арахисе и кунжуте - стоит употреблять не более 30 г в день. Пользу приносят и тыквенные семечки, в которых также содержится магний. Еще один хороший вариант - льняные семечки, помогающие снизить кровяное давление. Много белка есть и адыгейском сыре (19 г на 100 г продукта).

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